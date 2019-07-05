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В команде Зеленского произошел конфликт 

Lenta.ru + ещё 2 59 минут назад
У нового главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова произошел конфликт с окружением главы администрации президента республики Андрея Богдана. Об этом сообщает «Украинская правда».
Источники издания сообщают, что президентский Офис недоволен самостоятельностью Баканова, который не согласовывает назначения заместителей в своем ведомстве.
Также их не устраивают советники нового главы СБУ, рекомендующие ему людей на различные должности, в частности главный военный прокурор Анатолий Матиос и заместитель генпрокурора Николай Банчук. Кроме того, в окружении Богдана недовольны желанием Баканова сохранить в составе СБУ департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, деятельность которого была связана с множеством скандалов. В Офисе хотели полностью расформировать это управление.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом Коломойского, 21 мая. Богдан, по данным журналистов, попадает под действие украинского люстрационного закона, что теоретически не позволяет ему занимать государственные должности. Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.
Иван Баканов руководил штабом Зеленского и возглавлял пропрезидентскую партию «Слуга народа», от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. Назначение Баканова на пост первого замглавы СБУ стало одним из первых кадровых решений нового президента.
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Украина , В мире , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Анатолий Матиос , СБУ
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