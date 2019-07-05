Социология за две недели до выборов в Раду

Динамика рейтингов партий в ходе кампании обычно незначительна и мало зависит от каких-то реальных политических событий (оперативность общественного мнения не слишком велика). Между тем определённые подвижки всё же есть — и в данном случае они не слишком выигрышны для президента

Социологическая группа «Рейтинг» раз в неделю предоставляет данные мониторинга электоральных предпочтений украинских избирателей. Разумеется, раз в неделю показатели меняются несущественно. Поэтому для большего контраста результаты последнего опроса, завершённого 3 июля, мы будем сравнивать с теми, которые были получены месяц назад — 3 июня.

1. На протяжении месяца уверенное лидерство держит «Слуга народа». Однако месяц назад рейтинг партии составлял 48%, сейчас — 42%. Снижение рейтинга совершенно очевидно.

Кстати, в середине мая, когда были объявлены досрочные выборы, рейтинг СН был выше, чем сейчас, — почти 44%. И он тогда рос.

По нашему мнению, причин негативной динамики может быть несколько.

Во-первых, партия не может слишком долго держать лидерство — люди устают. Искусство политтехнолога состоит в том, чтобы пик рейтинга совпал со днём выборов. В случае с Зеленским это произошло. В случае со «Слугой народа» — нет.

Во-вторых, Зеленский с момента инаугурации не продемонстрировал никаких существенных успехов. Он по-прежнему не контролирует ситуацию в стране и даже вступил в перепалку с министром (причём с министром из т.н. президентской квоты»).

Некоторое время ему это прощали (действует эффект «медового месяца»), но постепенно беспомощность президента начала надоедать. Вряд ли избиратели представляют себе, как должен был бы действовать президент, но они точно уверены, что результатов должно быть больше.

В-третьих, президент избрал тактику «непредрешённости». То ли из-за отсутствия стратегии, то ли чтобы не оттолкнуть часть избирателей. Опыт, однако, показывает, что стремление «не оттолкнуть» приводит как раз к отталкиванию. Свои избиратели разочаровываются, а чужие всё равно остаются чужими. Зеленскому тут надо было спрашивать совета не у Кучмы (его опыт уникален), а у Януковича и Порошенко.

В-четвёртых, избиратели увидели кандидатов-мажоритарщиков от «Слуги народа». И, надо понимать, не вдохновились. Воздействие на голосование за список тут не столь велико (один и тот же избиратель, голосуя за список и кандидата, руководствуется разными мотивами), но оно всё же есть.

Ну и вывод — если тенденция сохранится (а она должна сохраниться), то СН получит по спискам менее 50% голосов, т.е. не более 110 мест. А по мажоритарке, по нашим расчётам, 30-35 мест (возможно даже меньше). Большинство, напомним, 226. Если месяц назад можно было представить себе однопартийную коалицию, то сейчас уже нет.

2. На втором месте устойчиво находится «Оппозиционная платформа». Месяц назад рейтинг партии составлял несколько меньше 11%, сейчас — свыше 13%. Динамика не ахти какая, но всё же позитивная. До этого у нас складывалось впечатление, что её и вовсе нет.

Вероятно, играет свою роль активная пиар-кампания, направленная на то, что бы показать: ОП (точнее — Виктор Медведчук ) — единственная сила, способная нормализовать отношения с Россией . Достаточно напомнить, что Владимир Путин поставил свою встречу с Зеленским в зависимость от его диалога с лидерами непризнанных республик Донбасса, а пример такого диалога продемонстрировал именно Медведчук.

Интересно, что за тот же период времени вдвое вырос рейтинг конкурирующей партии — «Оппозиционного блока» — с 1,5 до 3%. Очевидно, что рост этот связан с созданием широкого объединения: ОБ/«Возрождение»/«Доверяй делам»/«Наши».

Симптоматично, что кампании, которые ведут обе эти партии друг против друга, никакого эффекта не дают. Можно предположить, что и объединение этих сил, если бы оно произошло, тоже не привело бы к росту рейтинга.

Вероятно, что с разделением единого «Оппоблока» произошло разделение по-разному мотивированного электората. На сторону ОП перешли избиратели идеологически мотивированные, на сторону ОБ — личностно мотивированные. Первые не доверяют ОБ из-за идеологической всеядности (хотя вряд ли все помнят эпизод, когда Одесский горсовет во главе с Геннадием Трухановым признал Россию страной-агрессором), вторые не доверяют ОП из-за неоднозначных личностей (причём пресловутый Кива тут вряд ли сыграл какую-то особенную роль). Играет свою роль и фактор региональной идентичности — у «Оппозиционной платформы» она несколько размыта, в то время как в коалицию вокруг ОБ входят яркие на региональном уровне фигуры.

Впрочем, общий вывод не меняется — ОП проходит в Раду по спискам, проведя более 30 депутатов. Депутаты от ОБ, избранные по одномандатным округам (их, вероятно, будет больше, чем мажоритарщиков от ОП), вынуждены будут определяться в Раде — сотрудничать ли с ОП, с другими политическими силами или формировать собственную группу.

3. «Европейская солидарность» «Европейская солидарность» Петра Порошенко , несмотря на колебания рейтинга (был даже момент, когда можно было предположить, что ЕС в Раду не попадёт) всё же восстановила третье место. С неизменным результатом 8%.

Скорее всего, рейтинг ЕС действительно упал, а потом поднялся — Порошенко всё же удалось закрепиться в качестве главного оппонента Зеленского, и поражения нынешнего президента оборачиваются победами бывшего.

Правда, это только до выборов. Потом будет другая расстановка сил, и экс-президент с результатом в 8-10% котироваться будет совсем по-другому. Скорее он займёт место Олега Ляшко . Кстати, падение ЕС по сравнению с БПП в 2014-м выглядит не таким уж катастрофическим — чуть более чем в два раза (тогда было 22%)…

Кстати, интересно будет наблюдать за ориентацией в новой Раде мажоритарщиков из числа экс-БППшников, которые, в большинстве, белые и пушистые беспартийные самовыдвиженцы. А Александр Грановский и вовсе идёт по округу в Харькове при поддержке Геннадия Кернеса (на этом фоне очень забавно выглядят инвективы сторонников ОБ в адрес ОП относительно бывших «порошенковцев» в списке)…

«Свобода», конкурент ЕС на ниве «окучивания» правого электората, за отчётный период увеличила рейтинг вдвое за счёт объединения с «Нацкорпусом» и другими подобными силами. Ну как вдвое? Это с 1% до 2%…

Если учесть исчезновение из предвыборных раскладов также очень воинственного «Народного фронта», то тенденция к дерадикализации электората становится ещё более очевидной: в 2014 году «Свобода» (сама по себе — без Билецкого и Яроша), но лишь немного не добрала до 5%, а БПП и НФ получили вместе 44%.

4. «Голос» твёрдо закрепился в пятёрке проходных. В начале июня партия Вакарчука была на пятом месте с менее чем 6%, то сейчас делит четвёртое и пятое место с «Батькивщиной» с 7%. Напомним, что в середине мая партия была на шестом месте с 4,5%.

Вакарчук упустил своё время (на месте Зеленского мог оказаться он) и довольно тускло вступил в избирательную кампанию, опять же, играя глубоко вторичную роль «Зеленского для Галичины». Правда, голоса Вакарчука ушли не от Зеленского (для этой части избирателей нынешний президент принципиально неприемлем — как уроженец Востока и как еврей), а от Порошенко.

В новой Раде партия Вакарчука будет замещать «Самопомощь» — такая же псевдоцентристская, но, в действительности, глубоко националистическая и региональная (киевляне в ней не закрепились) фракция. Будет любопытно понаблюдать за политической траекторией выдвинутой от «Голоса» экс-«самопомощевки» Пташник. Если она станет депутатом, конечно.

Кстати, о «Самопомощи» — её рейтинг даже сократился (если при столь незначительных цифрах в принципе можно говорить о динамике). Скорее всего, отток как раз в пользу «Голоса».

5. «Батькивщина» твёрдо удерживает позицию проходной партии. За месяц результат не поменялся — около 7%.

Юлии Тимошенко, очевидно, суждено опять сформировать самую маленькую фракцию в Раде. За счёт избирателей, которых журналисты метко назвали «юльки» — они ориентированы именно Тимошенко и ни на кого более. И держатся за неё даже после трёх поражений на президентских выборах (отметим, что у Симоненко и коммунистов «запас прочности» был ниже — в 2006-7 годах они выруливали за счёт снижения барьера).

Понятно, что фракция размером в 20-25 депутатов отнюдь не является незаменимым партнёром для «Слуги народа» и не гарантирует Тимошенко получение поста премьера. А как оппозиционер она, похоже, утратила хватку.

6. Другие.

— «Сила и честь» зависла на шестом месте с результатом в 4%. До проходного балла — менее 1%, но, похоже, этот процент так и не будет получен. Слишком бледным и не соответствующим ожиданиям избирателей получилось лицо партии.

— «Украинская стратегия» Гройсмана — менее 3%. Кто-то пошутил, что главной проблемой премьера стало то, что он похудел — перестал быть положительным мальчиком, который хорошо кушает… Проблема, разумеется, не в этом, а в том, что ему нечего предложить избирателям. Ну, кроме того, что небо не упало на землю, а Днепр не потёк к Смоленску.

— «Гражданская позиция» — 2,5%. Обычная ситуация с Гриценко — до выборов он рассматривается как серьёзный кандидат, а на выборах — уже не рассматривается. Судя по всему, его политическое существование тоже подходит к концу — нельзя слишком долго не оправдывать надежды избирателей.

— «Радикальная партия» — Ляшко оказался не нужен. Это, в общем-то, и понятно — он паразитировал на электорате Тимошенко, а тот переориентировался на Зеленского. Причём конкретные обещания его более не интересуют — удовлетворились общим ощущением перемен.

P. S. До выборов ещё две недели, и делать какие-то более глобальные выводы рано. Ещё возможно выправить положение «Слуги народа». Ещё возможны колебания рейтинга «Европейской солидарности». Это не говоря о заметных изменениях картины в мажоритарке, где кандидаты наконец-то приступили к избирательным кампаниям. Кстати, недавно До выборов ещё две недели, и делать какие-то более глобальные выводы рано. Ещё возможно выправить положение «Слуги народа». Ещё возможны колебания рейтинга «Европейской солидарности». Это не говоря о заметных изменениях картины в мажоритарке, где кандидаты наконец-то приступили к избирательным кампаниям. Кстати, недавно ЦИК снял с регистрации 8 кандидатов, причём ликвидация двух кандидатов-клонов в одесском округе №133 может изменить результат выборов.

Так что не будем делать поспешных суждений, хотя общая ситуация на протяжении месяца не поменялась.