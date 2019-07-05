На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Экс-глава ПВО Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах арестован украинским судом. СМИ сообщают, что ополченец, которого похитили сотрудники СБУ , может располагать ценными сведениями относительно крушения малайзийского Boeing 777. По одной из версий, Цемаха могли оглушить и вывезти на подконтрольную Киеву территорию под видом инвалида.

На Украине суд арестовал офицера Славянской бригады Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на слова адвоката Романа Гонтарева.

Бывший начальник противовоздушной обороны подразделения будет содержаться под стражей 60 суток. По какому делу проходит Цемах в качестве подозреваемого — не сообщается.

Однако в статье отмечается, что экс-ополченец может являться ценным свидетелем по делу об авиакатастрофе Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом.

При этом Цемаха похитили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В соцсетях сообщалось, что его оглушили и под видом парализованного, на инвалидном кресле вывезли на территорию, подконтрольную Киеву.

Ранее Совместная следственная группа (JIT) заявила, что обвинения по делу о крушении самолета предъявят российским гражданам Игорю Стрелкову (Гиркину), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. В 2014 году Стрелков-Гиркин был министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Пулатов занимал должность начальника второго отдела ГРУ ДНР. Дубинский является отставным офицером российского ГРУ. Харченко был командиром разведывательного подразделения ГРУ ДНР.

Российская сторона неоднократно указывала, что следственная группа опирается на сомнительные источники информации и устаревшие данные из социальных сетей, сообщает ФАН. Кроме того, следователи игнорировали информацию, предоставляемую российскими экспертами, но всегда прислушивались к заявлениям Украины, хотя Киев является предполагаемым виновником авиакатастрофы.

МИД России заявили о голословности обвинений со стороны Совместной следственной группы о причастности российской стороны к катастрофе малайзийского Boeing 777. При этом во внешнеполитическом ведомстве пообещали оказывать содействие следствию, чтобы истинные виновники трагедии были установлены.

Кроме того, передает НСН, в министерстве иностранных дел отметили, что и на этот раз международной общественности не было предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много детей.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители JIT утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел произошел с поля неподалеку от города Первомайска.

В ДНР возлагают вину на украинских силовиков.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменений в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.