Глава партии Зеленского раскритиковал закон о люстрации

Глава пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков раскритиковал закон о люстрации.

По словам главы партии Зеленского, закон о люстрации позволил уйти от наказания тем, кто его заслуживал, а полезных людей лишил возможности работать на благо государства, передает ТАСС.

«Закон о люстрации ключевую задачу свою не выполнил», — заявил Разумков в эфире телеканала «Украина».

Украинский закон о люстрации («очищении власти») вступил в силу в октябре 2014 года. Он запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении пяти или десяти лет. По словам бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, под действие закона подпадает 1 млн разного рода чиновников.