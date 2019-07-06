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Глава партии Зеленского раскритиковал закон о люстрации 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков раскритиковал закон о люстрации.
По словам главы партии Зеленского, закон о люстрации позволил уйти от наказания тем, кто его заслуживал, а полезных людей лишил возможности работать на благо государства, передает ТАСС.
«Закон о люстрации ключевую задачу свою не выполнил», — заявил Разумков в эфире телеканала «Украина».
Украинский закон о люстрации («очищении власти») вступил в силу в октябре 2014 года. Он запрещает высокопоставленным чиновникам времен экс-президента Украины Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на протяжении пяти или десяти лет. По словам бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, под действие закона подпадает 1 млн разного рода чиновников.
Верховный суд Украины и депутаты Верховной рады потребовали проверить этот документ на соответствие Конституции.
Против отмены закона о люстрации выступали украинские националисты, сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министр Украины Владимир Гройсман и спикер Верховной рады Андрей Парубий.
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Комментарии1
Украина , В мире , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , Владимир Гройсман , Андрей Парубий , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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