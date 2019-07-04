Стала известна стоимость переезда офиса Зеленского

Переезд президента Украины Владимира Зеленского из администрации на Банковой в новый офис в Украинском доме может обойтись в более чем 300 миллионов гривен (около 11,5 миллионов долларов). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление одного из авторов проекта, основателя 33ВY Architecture Ивана Юнакова.

Как отмечает Юнаков, проект реновации Украинского дома и адаптации его под нужды офиса главы государства предусматривает строительство подземного паркинга, пристройку одноэтажного стеклянного здания, где разместятся центр приема граждан и информационный центр; обустройство ландшафтной зоны, запуск фонтана и установку «скульптуры современного искусства».

При этом, подчеркивает архитектор, сам офис президента будет рассчитан на 500 рабочих мест и займет два этажа. В здании также разместятся спортзалы, конференц-залы, кафе и ресторан. Отмечается, что на окончательные согласования проекта уйдет еще около месяца, после чего начнутся реальные работы. На них планируют потратить от полугода до десяти месяцев.

«Мы держим направление на офис европейского типа», — заявил Богдан.

Он рассказал, что новый офис планируют сделать в формате «опенспейса» со стеклянными стенами. В качестве одного из вариантов судьбы нынешнего здания организации Богдан назвал превращение его в музей украинской государственности.