Страна доносов: как юный патриот заставил свинью говорить по-украински

После «революции достоинства» доносительство стало моральной нормой

Украинские медиа с умилением рассказывают об истории одиннадцатилетнего мальчика Луки, который внес свою лепту в борьбу за украинизацию банковской системы страны. Он пожаловался на интернет-программу «Копилка», специально предназначенную для несовершеннолетних клиентов ПриватБанка. Розовая свинка, которая общалась со школьником на банковском сайте, обратилась к нему по-русски, и это вызвало возмущение юного патриота. Лука тут же написал на сайт свой первый в жизни донос, и пресс-служба Привата немедленно пообещала принять все необходимые меры, чтобы свинья поскорее заговорила на украинском.

Об этой трагикомической истории рассказала в сети мама мальчика — которая, кстати, признается, что ее сын не делает больших успехов в учебе.

«Сам взял и написал жалобу», — с гордостью умиляется она в фейсбуке.

Рассказ о поступке бдительного Луки тут же попал на страницы СМИ, вызывая восторженные отзывы у представителей патриотической общественности. Причем, журналисты и блогеры не видят в этой ситуации ни иронии, ни гротеска. А сам донос на свинью, который особенно дико смотрится в исполнении одиннадцатилетнего ребенка, представляется им чем-то вроде акта высокой гражданственной добродетели.

Постсоветская интеллигенция любит рассказывать нам об ужасах советского прошлого, поминая среди них Павлика Морозова и знаменитые четыре миллиона доносов, о которых иронически писал когда-то Сергей Довлатов . Однако по факту страна победившего достоинства сделала доносительство общественно приемлемой нормой. Конечно, стукачи существовали во все времена и при всех режимах. Однако публичные политические кляузы всегда считались в нормальном обществе позорным поступком — особенно в культурной традиции российской и постсоветской интеллигенции. Иное дело современная Украина, где доносчики ощущают себя уважаемыми людьми, и буквально по всякому поводу строчат жалобы на своих инакомыслящих соотечественников.

Несколько дней назад это ощутил на себе один известный украинский фотохудожник, который получил политическое убежище в США после преследований со стороны ультраправых. Он написал у себя в фейсбуке обращение к украинцам с призывом найти мирный компромисс и закончить продолжающуюся пять лет войну. После чего украинские патриоты тут же нажаловались на него в миграционную службу — заявляя, что Вашингтон пригрел у себя на груди подозрительного субъекта, который явно занимается подрывной деятельностью против американских интересов в Восточной Европе.

Эпидемия доносов началась сразу после майдана — когда тогдашние владельцы того же самого ПриватБанка обещали гражданам премии за поимку сепаратистов, а спецслужбы развешивали по Украине билборды с призывами доносить в СБУ на подозрительных в политическом плане лиц — даже если это ваши родственники и соседи. Обезумевшие от патриотической истерии люди лихорадочно мониторили интернет, составляя списки неблагонадежных врагов народа. И все это имело совсем нешуточные последствия — ведь большинство украинских политзаключенных оказались в тюрьме именно после таких доносов — даже если речь шла о совершенно невинных вещах, вроде постов в «Одноклассниках» и «Контакте».

«Допрос свидетеля по делу Коцабы Монташевича: судья Зленко спросила, какие именно слова Коцабы побудили свидетеля обратиться в СБУ, и он ответил, что слова о том, что на Востоке такие же люди, как и везде, и их не надо убивать».

Это сообщение с судебного заседания по делу известного журналиста Руслана Коцабы показывает, что поводом для доноса зачастую могла служить элементарная человечность, которая походя приравнивалась властями к государственной измене и терроризму.

И этот случай был далеко не единственным — многие известные журналисты, включая Александра Бондарчука, Василия Муравицкого и Дмитрия Васильца стали жертвами политических преследований именно после стукаческих сообщений со стороны националистов, которые раздували на ровном месте скандал, автоматически запуская в действие механизмы репрессивной машины, легко перемалывающей судьбы простых людей.

Впрочем, украинские патриотические активисты могут доносить на сущие мелочи. Жалобы на русскоязычных официантов или русскоязычные меню в ресторане, доносы на советские песни в школах или российские программы в телевизоре какого-нибудь кафе, стукаческие истерики по поводу случайно обнаруженной где-то советской символики, георгиевской ленточки или преступного сочетания трех цветов, характерного для флага страны-агрессора — все это давно стало привычным элементом современной украинской действительности. И подобные инциденты с регулярностью появляются в новостной хронике «правового, европейского, демократического государства».

Украина превратилась по факту в страну доносов. А это является первым и самым важным признаком тоталитарного общества, когда люди враз превращаются в свиней, и подписывают коллективные письма с требованием карать за инакомыслие — как это было в гитлеровском Рейхе, сталинском СССР или в маккартистских США. Так что остается только порадоваться за юного патриота Луку — пускай он не блещет в школьных науках, однако освоенное с младых лет умение доносить не оставит его без дела в будущей Украине — где всегда будут востребованы подобные кадры.