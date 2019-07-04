В «Слуге народа» раскрыли план возвращения Донбасса

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, каким образом его партия намерена вернуть не подконтрольные Киеву территории Донбасса в состав Украины . Политик сделал это в рамках обсуждения на круглом столе на тему «Новая политика в Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность», передает «Интерфакс-Украина».

По словам Разумкова, быстрое решение конфликта невозможно, а процесс возвращения региона является «трудным».

«Самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования», — отметил он еще одну сложность.

Политик считает, что Киев должен в первую очередь ориентироваться на изменение информационной политики, потому что информация «поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины». Говоря об этом, Разумков отметил, что большую часть информации жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получают из российских телеканалов.

В связи с этим он обозначил первые шаги своей партии по возвращению Донбасса. В первую очередь — вернуть людей ментально, после чего возможным будет переключение на экономическое развитие территорий. «Территории — это важно, но территории без людей, это — только территории», — добавил он.

Ранее Разумков уже говорил, что информационное оружие действеннее, чем ракеты или танки. По его словам, при правильном его применении для Киева «еще не поздно по всей территории государства разместить флаг Украины».