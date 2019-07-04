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Литва вошла в команду помощников Украины 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вильнюс присоединился к Фонду поддержки реформ на Украине, который спонсируется правительством Канады. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сообщение МИД прибалтийской республики.
Соответствующее соглашение было подписано главами литовского и канадского МИД Линасом Линкявичюсом и Христей Фриланд. Их встреча прошла на полях проходившей в Торонто конференции по реформам на Украине. По словам Линкявичюса, помощь Украине со стороны стран, объединенных трансатлантическими связями, «имеет решающее значение для сохранения единства Запада».
«Поэтому я одобряю совместные усилия наших стран по поддержке Украины и осуществляемых ею реформ против российской агрессии», — сказал он.
Кроме того, в рамках встречи стороны договорились, что следующая конференция по реформам на Украине, которая должна будет состояться в 2020 году, пройдет именно в Литве.
Последняя конференция по реформам на Украине проходила с 1 по 3 июля в канадском Торонто. Владимир Зеленский впервые принял в ней участие в качестве президента Украины. По его словам, Канада зарекомендовала себя как надежного друга Киева. В ходе визита он также признался, что его вдохновил на переход в политику пример канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Политики также подписали соглашение о поставке вооружений, детали которого пока не разглашаются.
В июне текущего года литовская делегация посетила зону проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. После визита представители Киева и Вильнюса обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между странами и поделились мнением об общих политических интересах.
До этого Украина получила от Литвы неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро. Они были переданы в рамках двустороннего договора о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военных к совместным операциям с НАТО и ЕС.
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Украина , В мире , Прибалтика , Владимир Зеленский , Джастин Трюдо , Христя Фриланд , МИД , ЕС , НАТО , Вильнюс , Канада , Литва , Торонто
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