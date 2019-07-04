Литва вошла в команду помощников Украины

Вильнюс присоединился к Фонду поддержки реформ на Украине , который спонсируется правительством Канады . Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сообщение МИД прибалтийской республики.

Соответствующее соглашение было подписано главами литовского и канадского МИД Линасом Линкявичюсом и Христей Фриланд . Их встреча прошла на полях проходившей в Торонто конференции по реформам на Украине. По словам Линкявичюса, помощь Украине со стороны стран, объединенных трансатлантическими связями, «имеет решающее значение для сохранения единства Запада».

«Поэтому я одобряю совместные усилия наших стран по поддержке Украины и осуществляемых ею реформ против российской агрессии», — сказал он.

Кроме того, в рамках встречи стороны договорились, что следующая конференция по реформам на Украине, которая должна будет состояться в 2020 году, пройдет именно в Литве.

Последняя конференция по реформам на Украине проходила с 1 по 3 июля в канадском Торонто. Владимир Зеленский впервые принял в ней участие в качестве президента Украины. По его словам, Канада зарекомендовала себя как надежного друга Киева. В ходе визита он также признался, что его вдохновил на переход в политику пример канадского премьер-министра Джастина Трюдо . Политики также подписали соглашение о поставке вооружений, детали которого пока не разглашаются.

В июне текущего года литовская делегация посетила зону проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе. После визита представители Киева и Вильнюса обсудили вопросы расширения военного сотрудничества между странами и поделились мнением об общих политических интересах.