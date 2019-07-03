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Депутат Рады заявила об отсутствии матерной брани на Украине до прихода «русских колонизаторов» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 20 часов назад
Фото: © РИА Новости, Александр Максименко
Автор законопроекта «О противодействии сквернословию» депутат Верховной рады Ольга Богомолец считает, что нецензурные слова «насаждали» на Украине «российские колонизаторы».
«Украинцы никогда не ругались и не употребляли брани ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое, пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите ругаться — ругайтесь по-украински. Украинские ругательства не унижают достоинства человека», — приводит ее слова «Страна».
В пояснительной записке к «закону о дематюкации», как прозвали его украинские СМИ, говорится также о «русских колонизаторах», которые якобы «насаждали» брань на Украине.
«Украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас… Украинцы не жаловали и не употребляли грубости «ниже пояса» и не позволяли себе пошлости», — говорится в документе.
Богомолец также пояснила, что законопроект, если он будет принят, коснется только публичных лиц, публичного пространства и СМИ.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию», который предусматривает штрафы и исправительные работы в наказание за употребление нецензурной речи.
Стоит заметить, что об употреблении украинцами нецензурной брани свидетельствует такой полулегендарный текст, как «Письмо запорожцев турецкому султану», написанное во второй половине XVII века. Документ, известный в поздних списках, написан на украинском языке.
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Украина , Статьи , Ольга Богомолец , Верховная Рада
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