Депутат Рады заявила об отсутствии матерной брани на Украине до прихода «русских колонизаторов»

«Украинцы никогда не ругались и не употребляли брани ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое, пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите ругаться — ругайтесь по-украински. Украинские ругательства не унижают достоинства человека», — приводит ее слова «Страна».

В пояснительной записке к «закону о дематюкации», как прозвали его украинские СМИ, говорится также о «русских колонизаторах», которые якобы «насаждали» брань на Украине.

«Украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры. Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа. Украинцы исторически и традиционно не употребляли бранных слов вроде тех, которые бытуют сейчас… Украинцы не жаловали и не употребляли грубости «ниже пояса» и не позволяли себе пошлости», — говорится в документе.

Богомолец также пояснила, что законопроект, если он будет принят, коснется только публичных лиц, публичного пространства и СМИ.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект «О противодействии сквернословию», который предусматривает штрафы и исправительные работы в наказание за употребление нецензурной речи.

Стоит заметить, что об употреблении украинцами нецензурной брани свидетельствует такой полулегендарный текст, как «Письмо запорожцев турецкому султану», написанное во второй половине XVII века. Документ, известный в поздних списках, написан на украинском языке.