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В Киеве избили журналиста на акции против блогера Шария 

RT на русском + ещё 5 12 часов назад
Фото: RT на русском
В Киеве избили журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука на митинге против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария.
Как рассказал журналист своему изданию, он пытался заснять потасовку, которая возникла, когда на митинг пришёл один из сторонников Шария с красным шариком.
«Я подошёл поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга — мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами», — отметил он.
По его словам, он заявил нападавшим, что он журналист, но в ответ на это ему стали угрожать новыми побоями.
Уточняется, что пострадавший уже написал заявление в полицию по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что на площади Независимости в Киеве прошлая акция протеста против регистрации блогера Шария в депутаты.
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Комментарии
Украина , Конфликты , Виктор Янукович , Анатолий Шарий , Андрей Клюев , Администрация Президента РФ , Центризбирком России , Верховная Рада , Киев
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