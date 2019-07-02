Анонсированы новые протесты на Майдане

«Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича (бывшего президента Украины — прим. «Ленты.ру») Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние пять лет на Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными», — написал он.

По словам Синицына, акция начнется в 20:00 во вторник, 2 июля. Активист призвал прийти на Майдан всех, вне зависимости от политических предпочтений.

«Да, я приду сегодня на 20:00 на предупредительную акцию на Майдан Независимости. Просто напомнить, что мы есть и нам не все равно», — отметил он.

О том, что Клюев и Шарий примут участие в выборах в Раду, стало известно ранее 2 июля. Оба преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам. Его разыскивает Служба безопасности страны. Розыском Шария занимается киевская полиция по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.