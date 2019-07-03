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В Харькове националисты напали на двух кандидатов в депутаты Рады от оппозиции 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: © Twitter, national_corps
КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Украинские националисты в среду в Харькове совершили нападения на кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Павла Онищенко и Дмитрия Святаша. Первый инцидент произошел на встрече одного из политиков с избирателями, второй — у телестудии сразу после дебатов.
"Я проводил рядовую встречу с избирателями. Двадцать человек из «Национального корпуса» подошли и начали нас обвинять в том, что мы распространители «русского мира» в Харькове, вели себя агрессивно, угрожали", — рассказал Онищенко в эфире телеканала «112 Украина». Он также сообщил, что после перебранки нападавшие облили его зеленкой и несколько раз ударили его товарища.
Онищенко указал, что националисты требовали прекратить борьбу за депутатский мандат. По его мнению, нападение организовано в интересах конкурента по избирательному округу от пропрезидентской партии «Слуга народа», который связан с местными силовыми ведомствами. Политик не стал обращаться в полицию, заявив, что это бесполезно.
В этот же день в Харькове произошло нападение на другого кандидата в депутаты Рады от «Оппозиционный платформы — За жизнь» Дмитрия Святаша. По информации пресс-службы партии, на него напали у здания одного из телеканалов, где он участвовал в дебатах с конкурентом от «Национального корпуса» Константином Немичевым. «Дебаты прошли в рамках допустимой политкорректности, после чего я даже подошел к оппоненту и пожал ему руку. Но у выхода из здания меня встретила толпа воинствующих молодчиков, после чего в мою сторону и в сторону моих сторонников полетели яйца, пакеты с фекалиями и зеленкой», — приводит пресс-служба партии слова Святаша.
После этого, продолжил он, завязалась драка, а к месту инцидента на микроавтобусе подъехали вооруженные люди в бронежилетах, часть из них имела удостоверения сотрудников полиции. «Началась перестрелка, позже подъехали еще три автобуса с автоматчиками», — обратили внимание в пресс-службе. «Слава Богу, пока серьезно никто не пострадал, изуродовано три автомобиля. Полиция на инцидент реагирует вяло, объясняя свое поведение „невмешательством в политику“, — подчеркнул Святаш.
В Харькове 30 июня совершено нападение на общественную приемную партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ и депутата Верховной рады Юрия Бойко. Злоумышленники пытались выломать двери в офис, после чего облили фасад краской и скрылись. Это стало уже вторым нападением на эту общественную приемную. В ночь на 27 июня радикалы разбили там двери и повредили фасад.
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Комментарии11
Украина , Статьи , Юрий Бойко , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев , Харьков
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