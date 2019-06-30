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Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ 

RT на русском + ещё 21 19 минут назад
Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что его забрали в СБУ.
«Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», — рассказал Великий.
Он сообщил, что его «повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра».
Великий заявил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.
Ранее сообщалось, что Великий был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.
28 июня самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке освободили четырёх украинских пленных.
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Украина , Армия , Видео , СБУ
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