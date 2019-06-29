Освобожденного из плена украинца забрали в СБУ

Гражданина Украины Дмитрия Великого освободили из плена в Донбассе. Он успел добраться до дома, откуда сотрудники СБУ увезли его в прокуратуру

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую, Великий находится в розыске по подозрению в дезертирстве.

«Вчера минут пятнадцать побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», — рассказал освобожденный украинец в эфире телеканала «112 Украина».

Он пробыл в СБУ до четырех утра, потом его отвезли в прокуратуру, а позже доставили в отделение полиции в Павлограде.

Накануне власти ДНР и ЛНР освободили четырех пленных украинцев. Кроме Великого свободу получили Эдуард Михеев, Яков Веремейчик и Максим Горяинов