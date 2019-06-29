Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Освобожденного из плена украинца забрали в СБУ 

360tv.ru + ещё 20 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Гражданина Украины Дмитрия Великого освободили из плена в Донбассе. Он успел добраться до дома, откуда сотрудники СБУ увезли его в прокуратуру.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую, Великий находится в розыске по подозрению в дезертирстве.
«Вчера минут пятнадцать побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», — рассказал освобожденный украинец в эфире телеканала «112 Украина».
Он пробыл в СБУ до четырех утра, потом его отвезли в прокуратуру, а позже доставили в отделение полиции в Павлограде.
Накануне власти ДНР и ЛНР освободили четырех пленных украинцев. Кроме Великого свободу получили Эдуард Михеев, Яков Веремейчик и Максим Горяинов.
Их передали главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Вместе с политиком они приехали в Киев.
360tv.ru: последние новости
Депутат Рады назвал Климкина позором дипломатии Украины Зеленский назначил нового постпреда в Крыму Бывший депутат Рады отреагировал на возмущение Зеленского из‐за ноты по украинским морякам
Комментарии2
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Максим Горяинов , Генпрокуратура РФ , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наша боль». Климкин назвал главную проблему Украины185
«Просто хочу тебя изнасиловать»: таксисты кошмарят россиян80
Путин прибыл в Иркутскую область72
Эрдоган меняет F-35 на C-400108
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане198
Видео
01:35
Лобода осудила каминг-аут своих коллег
Шоу-бизнес
00:38
Эрдоган меняет F-35 на C-400
Армия В мире
02:11
Фото с девушкой спровоцировало побоище в Казахстане
Происшествия В мире
00:29
В Москве замечен зеленый голубь
Новости Москвы
10:01
Путин ответил на просьбу Зеленского
Политика В мире
00:11
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа
Общество
01:20
Военное шоу «Вежливые люди» на форуме «Армия-2019»
Армия
00:34
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Шоу-бизнес
03:58
Названо условие расплаты России перед Советом Европы
Политика
00:33
Путин помог растерявшейся Меркель
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение