Тимошенко выступила за принятие новой Конституции на референдуме

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция, поскольку действующая не защищает права людей.

«Конституция Украины не работает для защиты прав и свобод людей. И все статьи о правах людей так или иначе нарушаются», — сказала она в эфире телеканала «Украина».

По её мнению, новый закон должен быть написан обществом, а «не политиками, чиновниками или должностными лицами в кулуарах ВРУ под столом».

«Новая Конституция как новый общественный договор должна быть принята на Всеукраинском референдуме, и ни в коем случае не формальным образом», — цитирует Тимошенко её пресс-служба.

Ранее Тимошенко уже предлагала разработать новую Конституцию. Так, она говорила, что нынешняя не учитывает интересов граждан страны.