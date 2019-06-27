Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Железный трон» Донбасса установили в центре Киева 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: @nashkiev
В центре украинской столицы установили «Железный трон». Арт-объект изготовлен из обломков военной техники и различных боеприпасов, которые были найдены в Донбассе. Об этом сообщил РЕН ТВ.
«Известия» рассказали, что 600-килограммовое кресло собрал волонтер Денис Буштец в Донецке три года назад. «Железный трон» ушел с молотка за 150 тысяч гривен (более 360 тысяч рублей). Вырученные деньги передали украинской армии, а конструкцию подарили краеведческому музею.
360tv.ru: последние новости
Зеленский назначил нового постпреда в Крыму Дарт Вейдер решил баллотироваться в Раду Главы ЛНР и ДНР согласились на освобождение пленных
Украина , В мире , газета "Известия" , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Киев устроил демарш в ПАСЕ31
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление219
Названа причина крушения Ан-148 в Подмосковье2
«Резолюцию себе в задницу засунь»: депутат нахамила активисту
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ122
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
06:19
Беспрецедентный шаг: Захарова о предложении Киеву
Политика Украина
06:19
Захарова: ты не слышишь меня, я не слышу тебя
Политика
00:31
«Зеленский выглядит испуганным ПТУшником»
В мире
02:08
Россия сообщит НАТО о неприятном
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение