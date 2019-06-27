«Железный трон» Донбасса установили в центре Киева

В центре украинской столицы установили «Железный трон». Арт-объект изготовлен из обломков военной техники и различных боеприпасов, которые были найдены в Донбассе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На Майдане установили «Железный трон украинского востока» (фото).



Читайте на сайте → https://t.co/dk0FrCaijC pic.twitter.com/pR87OLN8Vr— Наш Киев (@nashkiev) 25 июня 2019 г.

«Известия» рассказали, что 600-килограммовое кресло собрал волонтер Денис Буштец в Донецке три года назад. «Железный трон» ушел с молотка за 150 тысяч гривен (более 360 тысяч рублей). Вырученные деньги передали украинской армии, а конструкцию подарили краеведческому музею.