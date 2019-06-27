Зеленский назвал виновных в возвращении России в ПАСЕ

«Я был в Брюсселе, Париже, Берлине, и каждый день у меня было по семь встреч, не считая встреч с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель и [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. И на каждой встрече я поднимал вопрос о возвращении Росси в ПАСЕ. И мне каждый из этих людей говорил, что ПАСЕ — это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно», — сказал Зеленский, передает ТАСС.

«Если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось», — отметил президент.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ.