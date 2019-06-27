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На Украине назвали число выполненных Зеленским обещаний 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Микола Лазаренко / пресс-служба администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, его слова приводит «112 Украина».
«Я вообще от Зеленского ничего не хочу, кроме одного — выполнить свои предвыборные обещания. А пока по 20 пунктам предвыборных обещаний — ноль. Не два, не три и не четыре, а ноль», — сказал он.
Политик добавил, что после прихода к власти Зеленского ситуация в Донбассе осложнилась. По его мнению, в регионе происходит колоссальное обострение.
Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Также во время инаугурации он заявил, что готов на все ради достижения мира. 5 июня состоялось первое после победы Зеленского заседание трехсторонней контактной группы. В ходе встречи бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.
Среди обещаний в предвыборной программе Зеленского также значились профессиональная армия, изменения работы Службы безопасности Украины, наказание для депутатов Верховной Рады за «кнопкодавство», снятие неприкосновенности с президента, нардепов и судей, формирование прозрачного рынка земли, недорогое долгосрочное кредитование, достойные зарплаты, накопительная пенсионная система, отказ от пластика и другое.
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Комментарии1
Украина , В мире , Леонид Кучма , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , СБУ , Верховная Рада
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