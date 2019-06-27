Косметический ремонт Украины

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича , частично удовлетворив этим иск «Еврейской правозащитной группы» и «Антифашистской правозащитной лиги» к городскому совету Киева. По мнению судьи Олеси Чудак, проспекты получили новые названия с нарушением процедуры и отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Больше того, судья без обиняков напомнила о том, что киевские власти проигнорировали многочисленные протесты киевлян, которые не хотели, чтобы в их городе были увековечены имена ультраправых коллаборантов и организаторов массовых этнических чисток.

Одновременно с этим в Харькове повесили таблички с восстановленным названием проспекта маршала Жукова, которое было возвращено ему решением местной власти. Причем у харьковского губернатора тоже особо напирают на то, что проспект Жукова декоммунизировали против воли большинства харьковчан, волюнтаристским решением местного националистического бомонда, и вполне справедливо ссылаются на мнение местных жителей, которые приветствуют возвращение ему прежнего привычного имени.

Интересные события происходят и во внутренней жизни страны. Так, полиция провела сегодня, 26 июня, резонансный обыск у бывшего советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова . Главного волонтера всея Украины , личного протеже президента, который еще недавно ногой открывал двери в любой кабинет, требуя от всех и вся скинуться на оборону страны, обвиняют в краже бюджетных средств на поставках бронежилетов в украинскую армию.

«Фабула уголовного дела простая — вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты», — говорит об этом известный юрист Андрей Портнов, который неформально курирует расследования преступлений прежней президентской команды.

В то же время на волю (но под подпитску о невыеденеожиданно вышел генерал-майор СБУ Александр Щеголев , который более трех лет — с 20 августа 2015 года — просидел в СИЗО по обвинению в преследованиях участников Евромайдана и освобождении захваченных ими зданий. Разномастные «общественные активисты» еще в феврале требовали для него самого сурового приговора. Изменение меры пресечения связано с принципиально важным решением Конституционного суда, который запретил вчера практику бесконечного содержания политзаключенных в следственных изоляторах, что стало массовой практикой во времена Порошенко.

«Конституционный суд разрушил механизм массовых репрессий по политическим статьям. Как это действовало: прокуратура и СБУ выдвигали обвинение, к примеру, по статье 110 — написали что-то не то в комментариях в соцсети. Суд обязан был, не рассматривая доказательств, сажать человека в тюрьму. Безальтернативно — только веря на слово прокурору. Потом оказывалось, что и доказательств нет, или даже они фальсифицированные. А люди сидели и сидят в тюрьме годами», — говорит об этом журналист Василий Муравицкий, который до сих пор находится под домашним арестом по совершенно сфабрикованному политическому делу.

Что же касается внешнеполитических новостей, они сводятся для Украины к звонкой пощечине в Парламентской ассамблее Совета Европы , где, наконец поставили на место давно надоевшее всем шапито украинских патриотических депутатов, которые устраивали бесконечные и бесконечно унылые шоу в знак протеста против возвращения депутатов «страны-агрессора».

Что означают эти характерные знаки времени? Быть может, в Украине наконец-то задул ветер давно ожидаемых перемен, по которому так истосковалась страдающая от аномальной жары страна? И тогда чаяния 73% избирателей, дружно проголосовавших весной против продолжения националистического и милитаристского курса Петра Порошенко, действительно могут воплотиться в жизнь, позволив постепенно нормализовать ситуацию в страдающем от бесконечного кризиса государстве.

Увы, это напрасные ожидания. Да, вполне очевидно — то, что происходит сейчас в стране, было невозможно во времена «армии-виры-мовы», когда вся политика власти сводилась к постоянному нагнетанию националистического психоза, а послушные власти суды целиком и полностью обслуживали эту политику. Да, всем ясно, что страны Евросоюза все меньше желают жертвовать собственными интересами во имя «европейского будущего Украины» и не имеют никаких иллюзий относительно результатов ее «успешных реформ». Самые одиозные и проворовавшиеся представители «старого режима» — прежде всего мелкая сошка — вполне могут быть подвергнуты показательному суду во имя рейтингов новой власти. А невинно отсидевших в тюрьме страдальцев будут по тихому выпускать из тюрем, абсолютно не наказывая при этом тех, кто сфабриковал их фейковые дела.

Однако все это не повлияет на общий политический курс страны, которую по прежнему ведут в Европу и НАТО по проторенной дороге прежнего президента. Кирилл Вышинский по-прежнему в тюрьме, никто не отменял дискриминационных законов о декоммунизации и ущемлении прав русского языка. И даже то, что Зеленский не спекулирует на теме «единой поместной церкви», можно пояснить только тем, что ее иерархи самым комичным образом передрались между собой за томос, полностью дезориентировав патриотическую общественность.

Что же касается топонимов — националистические политики полны решимости защитить имена Шухевича и Бендеры. Власти Киева намерены подать апелляцию на решение Окружного административного суда. «Реванша не будет! Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина», — пафосно заявил мэр Виталий Кличко , не замечая, что он называет декоммунизацией переименование Московского проспекта в честь Степана Бандеры, как бы демонстрируя истинное содержание и цели этой кампании. Судью Олесю Чудак активно травят в социальных сетях, а в Харькове нацистская гопота за одну ночь снесла новенькие таблички с надписью «проспект маршала Жукова» при полном бездействии дружественных аваковских полицейских.

То, что происходит сейчас в Украине, — это косметический ремонт, призванный слегка подправить совсем уже неприглядный фасад страны победившего Евромайдана, избавив ее от самого одиозного наследия порошенковской эры, но ничего не меняя при этом по существу. А проходящая в стране либерализация будет иметь определенные рамки, чтобы она ни в коем случае не привела к реальному реваншу антинационалистических сил.