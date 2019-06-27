Порошенко отказался учиться демократии у россиян

«Не им [российским представителям] учить нас демократии. Не им проверять степень демократичности выборов на Украине», — подчеркнул Порошенко.

Политик призвал «внимательно рассмотреть» состав наблюдательной миссии Совета Европы и «не допустить» участия в ней делегатов-россиян.

Ранее с подобным заявлением выступил глава МИД страны Павел Климкин , который призвал Раду не допустить до наблюдения за выборами миссию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — заявил министр.

По его словам, желающие могут участвовать в составе двусторонних миссий наблюдения, но «доверия к этой ассамблее у нас больше нет».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Позднее делегации еще пяти стран в ПАСЕ (Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии) в знак поддержки украинской делегации заявили о намерении направить в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации.