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Порошенко отказался учиться демократии у россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду и МИД не пускать представителей России в Совете Европы в качестве наблюдателей на парламентских выборах в Украине. Его слова приводит «Укринформ».
«Не им [российским представителям] учить нас демократии. Не им проверять степень демократичности выборов на Украине», — подчеркнул Порошенко.
Политик призвал «внимательно рассмотреть» состав наблюдательной миссии Совета Европы и «не допустить» участия в ней делегатов-россиян.
Ранее с подобным заявлением выступил глава МИД страны Павел Климкин, который призвал Раду не допустить до наблюдения за выборами миссию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
«ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы», — заявил министр.
По его словам, желающие могут участвовать в составе двусторонних миссий наблюдения, но «доверия к этой ассамблее у нас больше нет».
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.
Позднее делегации еще пяти стран в ПАСЕ (Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии) в знак поддержки украинской делегации заявили о намерении направить в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации.
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Украина , В мире , Конфликты , Павел Климкин , Петр Порошенко , МИД , Совет Европы , Верховная Рада , Укринформ
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