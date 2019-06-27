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На Украине избили скандального бывшего мэра 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
На Украине неизвестные напали на бывшего мэра города Конотоп и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Сумской области.
Инцидент произошел в ночь на 27 июня, когда Семенихин возвращался домой. Преступники набросились на политика и начали его избивать. Мужчину с многочисленными травмами забрала скорая помощь. Сейчас он находится в реанимации, сообщили в ведомстве.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Артем Семенихин известен своими националистическими взглядами. Так, в 2015 году он поменял в своем рабочем кабинете фотографию занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко на портрет идеолога украинских националистов Степана Бандеры. В апреле 2017-го Семенихин разогнал собрание сторонников движения «Украинский выбор», которые обсуждали выполнение минских соглашений.
25 июня Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №160 в Сумской области.
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Комментарии2
Украина , Происшествия , Степан Бандера , Петр Порошенко , Конотоп
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