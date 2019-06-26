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Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости Украина
Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает ТАСС.
«Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем», — заявила она.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.
Позднее делегации еще пяти стран в ПАСЕ (Словакии, Польши, Литвы, Эстонии и Грузии) в знак поддержки украинской делегации направят в свои парламенты и правительства запрос о своем дальнейшем участии в организации.
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Украина , В мире , ИТАР-ТАСС
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