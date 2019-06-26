На Украине по ошибке едва не посадили в тюрьму секретного агента СБУ

Семенюту задержали в Киеве еще в июле 2017 года. Суд установил, что с одной стороны украинская контрразведка и прокуратура имитировали передачу секретной информации обвиняемому, с другой — сам он действовал с ведома сотрудников СБУ, сообщает «Страна».

В итоге суд пришел к выводу, что секретных данных российским спецслужбам передано не было, поэтому в действиях Семенюты не усмотрели шпионажа или разглашения военной тайны.

По версии обвинения, бизнесмен предложил своему знакомому — бывшему военному ВСУ — за денежное вознаграждение поставлять необходимую информацию. Тот передал ему конфиденциальную информацию о бойцах 40-го полка Национальной гвардии. Кроме того, обвиняемому была передана и информация об агентах украинских спецслужб в рядах ополчения ДНР и ЛНР, а также о поставках оружия и техники из США.

13 июля 2017 года его задержали в кафе на левом берегу Киева при передаче ему секретной информации о двух участниках спецопераций, которые скрыто работают в ДНР и ЛНР. Также Семенюта получил распечатанный план украино-американских учений Sea Breeze 2017, копии страниц паспортов четырех американских военных инструкторов и сведения о разведывательно-диверсионных группах ВСУ.

Ему предъявили обвинения в шпионаже. Бизнесмен не признал вину и заявил, что стал жертвой провокации со стороны СБУ. Он пояснил, что занимался бизнесом, связанным с военной техникой, и на этой почве познакомился с сотрудником СБУ. Семенюта утверждает, что в январе 2017 года к нему подошел неизвестный человек, представился бывшим военным и сказал, что может продать ему секретную военную информацию. Бизнесмен отказался, однако в апреле 2017 года передал его данные сотруднику контрразведки СБУ. После этого ему предложили тайно участвовать в операции Службы безопасности Украины по разоблачению этого экс-военного. Взамен, сообщил Семенюта, ему пообещали помощь в перемещении табачных изделий в ДНР.

В итоге бизнесмен под видом «агента ФСБ» общался с экс-военным и получал от него секретную информацию, а затем передавал в СБУ. Однако в июле 2017 года Семенюта был задержан в кафе в Киеве. Правоохранители не поверили, что он является агентом СБУ, после чего и было заведено дело.

Оправдан агент СБУ оказался только спустя два года.