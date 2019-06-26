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Зеленского пригласили на сессию ассамблеи НАТО 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: STEPAN FRANKO/EPA
Глава Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса Мадлен Мун пригласила украинского президента Владимира Зеленского на сессию ассамблеи, которая пройдёт в Лондоне в октябре.
Как передаёт украинское издание «Вести», об этом Мун сообщила в ходе брифинга в Киеве.
«Я пригласила президента присоединиться к осенней сессии в Лондоне, если у него будет такая возможность. Мы надеемся, у него получится приехать и выступить перед ПА НАТО», — заявила она.
Мун сообщила, что в рамках сессии ПА НАТО в Лондоне будут представлены два отчёта, в которых будут затронуты темы Украины и санкций.
Ранее Зеленский поручил начать внедрять стандарты НАТО в украинских вооружённых силах в 2020 году.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , НАТО
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