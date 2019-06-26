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Зеленский сделал первое назначение в Крыму 

Рамблер + ещё 10 20 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постпреда в Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно ему, постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым стал Антон Кориневич.
По данным «Украинских новостей», Кориневич — кандидат юридических наук и бывший преподаватель Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Вчера Владимир Зеленский своим указом освободил Александра Шмитько от должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в автономной республике Крым.
Неделю назад экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Зеленский может «разменять» Крым на Донбасс, а именно признать полуостров российским в обмен на невмешательство Москвы в ситуацию в ДНР и ЛНР.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Шмитько , СБУ , Республика Крым
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