Зеленский сделал первое назначение в Крыму

Согласно ему, постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым стал Антон Кориневич.

По данным «Украинских новостей», Кориневич — кандидат юридических наук и бывший преподаватель Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.