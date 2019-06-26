Солист «Океана Эльзы» рассказал о превращении Зеленского в «зомби»

Солист популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сравнил действующего президента страны Владимира Зеленского , с которым он много лет знаком, с зомби.

«Старая политика начала охватывать его вокруг, как в тех фильмах про зомби. Знаете, они возвращаются, и есть опасность, что могут заразить вирусом», — сказал Вакарчук в беседе с «Обозревателем».

Он также добавил, что давно не общался с Зеленским, поэтому не может сказать, является ли ему другом.

«Когда ты два года не общаешься ни лично, ни по телефону — сложно сказать, какие у тебя отношения», — признался начинающий политик, добавив, что несмотря ни на что, «Голос» будет поддерживать позитивные инициативы Зеленского.

Ранее News.ru писал о том, что партия «Голос», которую возглавляет солист группы «Океан Эльзы», подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для участия в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.