Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Солист «Океана Эльзы» рассказал о превращении Зеленского в «зомби» 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Солист популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сравнил действующего президента страны Владимира Зеленского, с которым он много лет знаком, с зомби.
«Старая политика начала охватывать его вокруг, как в тех фильмах про зомби. Знаете, они возвращаются, и есть опасность, что могут заразить вирусом», — сказал Вакарчук в беседе с «Обозревателем».
Он также добавил, что давно не общался с Зеленским, поэтому не может сказать, является ли ему другом.
«Когда ты два года не общаешься ни лично, ни по телефону — сложно сказать, какие у тебя отношения», — признался начинающий политик, добавив, что несмотря ни на что, «Голос» будет поддерживать позитивные инициативы Зеленского.
Ранее News.ru писал о том, что партия «Голос», которую возглавляет солист группы «Океан Эльзы», подала в Центральную избирательную комиссию Украины документы для участия в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.
News.ru: последние новости
Встреча Порошенко с избирателями завершилась провокацией Сын Королёвой опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2» Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
Комментарии2
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян810
Жена Саакашвили поставила России условие311
«Лимонадный отравитель»: названо число жертв7
Племянница Скрипаля заявила о его сделке с Британией32
Грузия отреагировала на возвращение РФ в ПАСЕ158
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
03:42
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян
В мире Кавказ
01:24
Сова поможет самолетам уничтожать противника
Армия Оружие
02:15
«Лимонадный отравитель»: названо число жертв
Криминал Происшествия
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
00:47
«Потоки грязи разрывали людей на части»
Катастрофы Происшествия
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение