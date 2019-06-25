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Главу офиса Зеленского обвинили в махинациях с офшорами 

Газета.Ru + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские журналисты выпустили материал для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана обвинили в махинациях с офшорами. Об этом сообщает ТАСС.
Богдан ранее представлял интересы фиктивной офшорной компании Idelberg resources INC. с Виргинских островов. Фирма подозревается в проведении кредитной аферы на Украине.
По данным следствия, компания помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" обойти оплату кредита, который был взят в банке "Финансы и кредит".
Денежная сумма в размере 150 млн гривен (более $5,6 млн по текущему курсу) была взята в 2007 году, а в 2009 компания должна была его погасить. Банк обратился в суд, но виргинская фирма заявила, что комбинат является ее должником. Суд удовлетворил требования офшорной компании по возврату более 202 млн гривен (более $7,5 млн).
В это же время комбинат объявил о банкротстве, что позволило ему вывести свое имущество из-под банковской ипотеки. Новым обладателем проданного по заниженной цене имущество стала "Днепровская молочная компания".
В журналистском расследовании отмечается, что в выводе кредитных средств принимали участие и другие коллеги Андрея Богдана.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Богдана главой офиса президента.
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Комментарии
Украина , В мире , Происшествия , Владимир Зеленский
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