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Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза неадекватно отреагировал на попытки российских журналистов взять у него интервью. Соответствующее видео появилось на YouTube.
Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев застал Березу во время разговора с украинскими СМИ. При этом депутат говорил на русском языке. Когда Сиразиев обратился к нему, тот тут же перешел на украинский, пригрозив «разбить морду» российскому журналисту.
После этого корреспондент предложил Березе пообщаться на английском. В ответ на это нардеп начал кричать оскорбления в адрес русских и российского правительства, попутно допуская грамматические ошибки.
На инцидент отреагировал журналист Евгений Попов, жену которого Ольгу Скабееву неоднократно оскорблял Береза.
"Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна", — написал в твиттере Попов, назвав Березу «фриком».
Накануне депутат прервал прямое включение Скабеевой из ПАСЕ. Он начал задавать журналистке вопросы личного характера и оскорбил ее мужа.
Это не первый подобный инцидент с участием Березы. В январе он помешал Скабеевой взять интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко и толкнул российскую журналистку. Позднее украинский депутат заявил, что извиняться ему не за что.
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Комментарии
Украина , Ирина Геращенко , Борислав Береза , Тимур Сиразиев , Ольга Скабеева , Евгений Попов , Совет Европы , Правительство РФ , Верховная Рада , РИА Новости , Москва
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