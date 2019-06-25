Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев застал Березу во время разговора с украинскими СМИ. При этом депутат говорил на русском языке. Когда Сиразиев обратился к нему, тот тут же перешел на украинский, пригрозив «разбить морду» российскому журналисту.

После этого корреспондент предложил Березе пообщаться на английском. В ответ на это нардеп начал кричать оскорбления в адрес русских и российского правительства , попутно допуская грамматические ошибки.

"Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна", — написал в твиттере Попов, назвав Березу «фриком».

Накануне депутат прервал прямое включение Скабеевой из ПАСЕ. Он начал задавать журналистке вопросы личного характера и оскорбил ее мужа.