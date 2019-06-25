Раскрыты детали побега Петра Порошенко с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует побег из страны. Для этого, сообщают СМИ, он собирается создать в Великобритании или Бельгии общественную организацию. В таком случае Порошенко «не удрал, а поехал представлять интересы Украины». Отмечается, что он ведет переговоры с Рокфеллерами. Сейчас на Украине против Порошенко заведено пять уголовных производств.

Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен бежать из страны в Западную Европу. Как сообщает портал Elise Journal, для этого он хочет создать общественную организацию за рубежом.

«Получается, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы», — говорится в публикации.

Штаб-квартира организации Порошенко может быть создана в Лондоне или Брюсселе . Отмечается, что сейчас команда Порошенко ведет переговоры с миллиардерами Рокфеллерами.

При этом партия «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») не проходит в Верховную раду из-за крайне низкого рейтинга, добавляют авторы статьи. При этом, по разным оценкам, партия экс-президента может рассчитывать на 5% — 8% голосов избирателей, нижний проходной барьер в Раду — 5%.

В конце мая это же издание сообщало, что Петр Порошенко «купил билет в Великобританию в один конец», передает ФАН. Экс-президент якобы намерен улететь из-за проблем со здоровьем, отмечается в статье. При этом, планирует ли Порошенко возвращаться на Украину, неизвестно. Вместе с экс-президентом Украины страну покидает и его жена.

Кроме того, издание отмечает, что бывший глава Украины в настоящий момент не проживает в своем доме в селе Козино. В замке Порошенко со дня на день планируются обыски, добавили источники портала.

Уголовное производство в отношении Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия было начато по обвинению в фальсификации ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров.

Отметим, что ранее Государственное бюро расследований возбудило еще несколько уголовных дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Четвертым уголовным делом для экс-главы государства стало обвинение в узурпации судебной власти. Заявление, после которого началось расследование, было подано юристом Андреем Портновым

До этого Портнов обвинил Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда в ноябре прошлого года российские спецслужбы задержали украинских моряков из-за незаконного пересечения госграницы. По мнению юриста, Порошенко намеренно подверг опасности жизнь украинских военнослужащих.

23 июня бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него не заведено ни одного уголовного дела.

«Ни одного уголовного дела [не заведено]. Точка», — подчеркнул Порошенко.

При этом одно дело было заведено из-за военных атак в Донбассе. Второе возбуждено по факту приказа экс-главы для группы кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы к Мариуполю. Третье основано на обращении Юлии Тимошенко , касающемся украинской газотранспортной системы. Кроме того, против бывшего президента было возбуждено уголовное дело о захвате власти.

Помимо этого, бывший украинский лидер обвиняется в давлении на судей, которые участвовали в отмене национализации «Приватбанка» бизнесмена Игоря Коломойского. Соответствующее заявление представители окружного суда Киева сделали 23 апреля, предложив украинским парламентариям объявить Порошенко импичмент.

В суде также заявили, что на них также оказывают давление глава Национального банка Яков Смолия и министр юстиции Павел Петренко . Их, по словам судей, не устроило признание незаконности национализации финансовой компании Коломойского.

Чиновники, как утверждают обвинители, пытались «фактически» узурпировать судебную ветвь власти, а также установить «над ней тотальный контроль с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в конституции».

Судейское обращение с просьбой начать досудебное расследование было направлено руководству генеральной прокуратуры Украины и в государственное бюро расследований.

Наконец, Порошенко подозревают в отмывании денег на сумму $300 млн, добытых при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

11 мая сотрудники управления специальных расследований генеральной прокуратуры (УСР ГП) Украины допросили Петра Порошенко по делу о гибели людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года, сообщил начальник управления Сергей Горбатюк

По его словам, следователи впервые допросили Порошенко еще в конце осени 2016 года, однако тот не стал подписывать протокол.

«Если протокол не подписан, то мы не можем приобщить его к материалам уголовного дела. Несмотря на сотни напоминаний, к сожалению, с тех пор не было ни одной встречи. Каждый раз мы получали заверения, что протокол будет подписан. Три месяца назад я уже лично включился в этот процесс и писал пресс-секретарю Святославу Цеголко», — признался правоохранитель.

Он добавил, что в этот раз Порошенко вызвали повесткой как для подписания протокола, так и для нового допроса, поскольку у следователей возникли дополнительные вопросы к главе государства как к свидетелю массовой гибели людей в центре Киева в ходе «евромайдана».