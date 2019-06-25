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Партия Зеленского нашла сотню кандидатов-клонов на выборах в Раду 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выявила около сотни «кандидатов-клонов», которые выдают себя за ее представителей на парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы телеканалу «112 Украина».
Адвокат партии Александр Качура заявил, что большинство из этих кандидатов указали в качестве места работы явно фиктивные фирмы или фонды, зарегистрированные за несколько дней до подачи документов в ЦИК. При этом в названии таких компаний фигурировали либо словосочетание «Слуга народа», либо приставка «ЗЕ!» — еще один бренд партии, активно использовавшийся в предвыборной кампании президента.
По словам юриста, подобные «клоны» распространились по одномандатным округам. Некоторые из них занимаются открытым мошенничеством, указывая свою принадлежность к партии.
«Это грязная технология, развернутая против партии "Слуга народа", чтобы ввести в заблуждение людей и не дать им возможности проголосовать за ту политическую силу, за которую они собираются», — подчеркнул Качура.
Руководство политической силы уже обратилось в Центризбирком с требованием убрать фальшивых кандидатов из бюллетеней, а также подало заявление в Нацполицию.
Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Регистрация кандидатов уже завершена. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному социологической группой «Рейтинг», партию Зеленского готовы поддержать 47 процентов избирателей, что обеспечит ей большинство в парламенте.
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Украина , В мире , Политика , Александр Качура , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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