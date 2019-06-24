Названы 20 достижений Зеленского

Команда Владимира Зеленского опубликовала список из 20 достижений, достигнутых за месяц в должности президента Украины . Перечень приводится в Facebook команды Зеленского.

Под номером один в списке достижений указано, что президент восстановил полноценную работу трехсторонней контактной группы в Минске . Также в качестве заслуг Зеленского отмечен отказ от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и договоренность о восстановлении нормандского формата переговоров по Донбассу.

Команда Зеленского отметила его работу с Верховной радой . Помимо роспуска Рады, в списке достижений приводится внесение президентом в парламент 16 законопроектов, обещанных во время предвыборной кампании, а также законопроекты об импичменте, об отмене формулы Роттердам+ и о наказании для чиновников за незаконное обогащение. Напомним, что ни один из них парламент не принял на рассмотрение.

Также сообщается, что Зеленский развеял миф о дефолте; привлек большой бизнес к соцпроектам; отменил школьную форму и ввел обращение к президенту по имени.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая.