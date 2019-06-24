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Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».
Как написал политик на своей странице в Twitter, об этом он рассказал во время встречи со старшим заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном.
«Отдельная тема — транзит газа европейским потребителям. Украина была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов. А лучший способ сохранить украинскую ГТС в надлежащем состоянии — обеспечить её достаточной загруженностью», — отметил он.
Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил сложившуюся ситуацию заниженными тарифами и несанкционированным отбором газа. Он также в связи с этим указал, что «Нафтогаз» не будет оказывать финансовую поддержку «Укртрансгазу».
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Комментарии1
Украина , В мире , Андрей Коболев , Владимир Гройсман , Нафтогаз , США
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