Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной 

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».
Как написал политик на своей странице в Twitter, об этом он рассказал во время встречи со старшим заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном.
«Отдельная тема — транзит газа европейским потребителям. Украина была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов. А лучший способ сохранить украинскую ГТС в надлежащем состоянии — обеспечить её достаточной загруженностью», — отметил он.
Зустрівся зі старшим заступником помічника Держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Кентом Логсдоном. Обговорили подальші зміни в енергосекторі, спільну протидію проекту «Північний потік-2» і процес анбандлінгу НАК «Нафтогаз України». pic.twitter.com/kJw5g0SEFz— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 июня 2019 г.
Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил сложившуюся ситуацию заниженными тарифами и несанкционированным отбором газа. Он также в связи с этим указал, что «Нафтогаз» не будет оказывать финансовую поддержку «Укртрансгазу».