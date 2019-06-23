Украина пригрозила России

Киев готовит новую волну давления на Россию на международных площадках, если Москва 25 июня не отчитается об освобождении украинских моряков, задержанных после провокации в Черном море, заявил в воскресенье министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
"После 25 июня Украину начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Кремль до вторника не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков", — приводит слова Климкина сайт украинского телеканала "5 канал".
По словам украинского министра, давление будет "краткосрочным и среднесрочным", он анонсировал "много вещей", но что-то конкретное называть отказался.
"Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу", — заявил глава МИД.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.