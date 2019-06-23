Украина пригрозила России

Климкин пригрозил России «новой волной давления» за моряков

Павел Климкин. Киев готовит новую волну давления на Россию на международных площадках, если Москва 25 июня не отчитается об освобождении украинских моряков, задержанных после провокации в Черном море, заявил в воскресенье министр иностранных дел Украины

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

"После 25 июня Украину начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Кремль до вторника не предоставит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков", — приводит слова Климкина сайт украинского телеканала "5 канал".

По словам украинского министра, давление будет "краткосрочным и среднесрочным", он анонсировал "много вещей", но что-то конкретное называть отказался.

"Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу", — заявил глава МИД.