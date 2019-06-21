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«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу 

Рамблер + ещё 3 28 минут назад
Украинский предприниматель Игорь Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе в качестве своего вклада в развитие экономики Украины.
Олигархи сказали Зеленскому "да"
«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал Коломойский изданию «Новое время», комментируя заявление президента Владимира Зеленского о готовности украинских олигархов вкладывать деньги в экономику Украины.
Экс-владелец «ПриватБанка» заявил, что не встречался с Зеленским и не обсуждал с ним конкретные проекты экономической помощи.
Накануне Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом заявил, что олигархи Владимир Пинчук, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский согласились на предложение инвестировать в экономику страны и социальные проекты. По словам президента, Коломойский согласился «вкладывать очень большие деньги» в инфраструктура Донбасса.
По иску «ПриватБанка» британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 1,6 млн рублей).
Комментарии25
Украина , Видео , В мире , Игорь Коломойский , Ринат Ахметов , Владимир Зеленский , Владимир Пинчук
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