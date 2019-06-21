«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу

Украинский предприниматель Игорь Коломойский согласился покрасить ларек в Донбассе в качестве своего вклада в развитие экономики Украины

«На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два», — сказал Коломойский изданию «Новое время», комментируя заявление президента Владимира Зеленского о готовности украинских олигархов вкладывать деньги в экономику Украины.

Экс-владелец «ПриватБанка» заявил, что не встречался с Зеленским и не обсуждал с ним конкретные проекты экономической помощи.

Накануне Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом заявил, что олигархи Владимир Пинчук Ринат Ахметов и Игорь Коломойский согласились на предложение инвестировать в экономику страны и социальные проекты. По словам президента, Коломойский согласился «вкладывать очень большие деньги» в инфраструктура Донбасса.

По иску «ПриватБанка» британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 1,6 млн рублей).