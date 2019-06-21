Вести (Украина): есть много людей, которые кормятся на блокаде Донбасса

Вести (Украина) . Важнейшей вехой на пути выхода Украины из кризиса мог бы стать мир на Донбассе и начало его реинтеграции в Украину. Можно ли сделать что-то для реинтеграции Донбасса, не дожидаясь встречных шагов? Целесообразно ли это? Общественный активист Энрике Менендес уверен, что в этом вопросе многое зависит от Владимира Зеленского . Главное — политическая воля, пишет издание

«Ситуация, которая сложилась на Донбассе и досталась Владимиру Зеленскому в наследство от предшественника, очень сложна комплексно. Я не верю, что можно сделать какие-то быстрые шаги, которые приведут к эффективным результатам. С другой стороны, уверен, что от нового президента в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе зависит очень многое. Во многих вопросах нам не хватало не знаний, как сделать, а политической воли, чтобы взять и сделать. Например, это касается отмены транспортной и экономической блокады и запрета на ответную стрельбу по жилым кварталам», — говорит общественный активист Энрике Менендес.

«Я считаю, что у Зеленского есть два эффективных инструмента, которые он мог бы сейчас использовать в одностороннем порядке. Он мог бы публично заявить, что Украина отказывается от вооруженного возврата Донбасса. Это был бы посыл, что наши вооруженные силы нужны нам для обороны своих территорий и у нас нет намерения вести наступательные действия. Также он мог бы в одностороннем порядке отменить транспортную блокаду. По крайней мере, заявить о том, что Украина готова к такому шагу. Это был бы сильнейший удар по людям, которые выступают за блокаду и в Украине, и в самопровозглашенных республиках. За два года блокады появилось много людей, которые на этой блокаде кормятся. Они будут сопротивляться», — уверен Менендес.

Митрополит Горловский и Славянский Митрофан считает, что Зеленскому в первую очередь нужно снять блокаду. Именно такой шаг покажет, что жители Донбасса такие же украинцы, как и все остальные.