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Министр обороны Украины заявил, что ВСУ не откажутся от обстрелов Донбасса 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: AP Photo/Sergei Chuzavkov
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе будут и далее отвечать на огонь противника огнем.
"Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — цитирует "УНИАН" министра, который прокомментировал предложение представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы при объявлении перемирия отказаться от обстрелов в ответ на случайный огонь из жилых кварталов.
Полторак настаивал, что, если есть угроза жизни украинских военных или потери позиций, ВСУ будут отвечать адекватно и "ни клочка земли точно не отдадут".
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Украина , Армия , Конфликты , Леонид Кучма , Степан Полторак , УНИАН
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