Министр обороны Украины заявил, что ВСУ не откажутся от обстрелов Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе будут и далее отвечать на огонь противника огнем.

"Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — цитирует "УНИАН" министра, который прокомментировал предложение представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы при объявлении перемирия отказаться от обстрелов в ответ на случайный огонь из жилых кварталов.

Полторак настаивал, что, если есть угроза жизни украинских военных или потери позиций, ВСУ будут отвечать адекватно и "ни клочка земли точно не отдадут".