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В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Lenta.ru
К провокации против делегации России на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси причастны также украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 21 июня.
«Самую активную деятельность развил в связи с проведением этой межпарламентской Ассамблеи посол Украины в Грузии [Игорь] Долгов, который вмешивался во все происходящее», — сказал он.
Российский парламентарий отметил, что в провокации участвовали и депутаты от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и «Радикальной партии».
20 июня протестующие начали штурм здания грузинского парламента в Тбилиси. В результате применения стражами правопорядка слезоточивого газа и резиновых пуль пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков.
Протесты спровоцированы скандалом, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Люди не поняли этот жест и обвинили Ираклия Кобахидзе в предательстве родины. По словам Гаврилова, ворвавшиеся в зал заседаний радикалы облили его водой.
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Комментарии
Украина , В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Константин Затулин , Госдума , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
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