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Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду 

ТАСС + ещё 7 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
"Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!" — написал он в пятницу в сети Facebook, прикрепив запись, на которой судья оглашает это решение.
После госпереворота 2014 года Михаила Саакашвили пригласил на Украину экс-президент страны Петр Порошенко, предоставив ему украинское гражданство и назначив главой Одесской области. Однако почти сразу после этого у того начался конфликт с представителями центральной власти в Киеве, в результате которого в мае 2017 года Порошенко лишил грузинского политика украинского гражданства. В феврале 2018 года Саакашвили был выдворен из Украины. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул гражданство Михаилу Саакашвили, после чего тот возвратился на территорию страны.
В июне украинская партия "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в парламент, и представила список кандидатов в депутаты, в который вошел и сам Саакашвили. Однако, согласно украинскому законодательству, условием для участия в выборах в Раду является проживание на Украине в течение последних пяти лет, в связи с чем Саакашвили доказывал факт соответствия этому требованию к кандидату в депутаты в судебном порядке.
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Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Верховная Рада , Грузия
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