Преступники, негодяи и сепаратисты: Депутат Рады заявил о продаже Крыма

«Зато патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться», — заявил он.

Рабинович также подчеркнул, что «многие политики, которые приходят и говорят, что надо отделить забором — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты».