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Преступники, негодяи и сепаратисты: Депутат Рады заявил о продаже Крыма 

Рамблер + ещё 6 45 минут назад
Украина лишилась Крыма из-за того, что "патриоты" его "продали", заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
«Зато патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться», — заявил он.
Рабинович также подчеркнул, что «многие политики, которые приходят и говорят, что надо отделить забором — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
Комментарии90
Украина , Видео , В мире , Вадим Рабинович , ООН , Верховная Рада , Республика Крым
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