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Депутат Рады заявил о продаже Крыма 

РИА Новости + ещё 1 35 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Украина лишилась Крыма из-за того, что "патриоты" его "продали", заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"Патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться, и рассказы о том многих политиков, которые сюда приходят и говорят, что надо отделить забором, все, — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты", — сказал парламентарий.
Он также призвал власти прекратить торговать украинской землей и "отдавать ее кусками кому-то".
"Вот это патриоты! Патриоты, в результате деятельности которых мы лишились части территорий, убили промышленность, уничтожили в угоду непонятным каким-то Соросам свою экономику, убили Карпаты, убили пенсионеров, убили медицину. Это патриотизм?" — заключил Рабинович.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии1
Украина , Вадим Рабинович , ООН , Верховная Рада , Донецк , Луганск , Республика Крым
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