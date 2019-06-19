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Порошенко пригрозил России международными трибуналами 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что наказание виновных в катастрофе рейса МН17 над Донбассом в 2014 году неотвратимо. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу», — считает он.
Порошенко подчеркнул, что следствию еще предстоит выяснить имена всех причастных к гибели самолета и его пассажиров. Бывший президент считает доказанным тот факт, что самолет был сбит ракетой российского комплекса «Бук», доставленного в Донбасс с российской территории.
«Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что это не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства России»,
— написал он.
Экс-глава государства также напомнил, что именно он настоял на передаче всех полномочий по проведению следствия Нидерландам.
«Ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата»,
— подытожил он.
Накануне, 18 июня, журналисты назвали имена подозреваемых по делу. Среди них командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, глава российской разведгруппы Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Иван Безъязыков.
В мае 2018-го следствие пришло к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако, кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. В Малайзии, в свою очередь, подчеркивали, что российскую сторону нельзя считать виновной в авиакатастрофе.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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Комментарии1
Украина , В мире , Сергей Дубинский , Петр Порошенко , Республика Крым
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