Порошенко пригрозил России международными трибуналами

Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен, что наказание виновных в катастрофе рейса МН17 над Донбассом в 2014 году неотвратимо. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«Это станет первым международным судебным процессом для привлечения России к ответственности. Не сомневаюсь, что следующими станут международные трибуналы над Россией за преступления, совершенные против украинского народа по Крыму и Донбассу», — считает он.

Порошенко подчеркнул, что следствию еще предстоит выяснить имена всех причастных к гибели самолета и его пассажиров. Бывший президент считает доказанным тот факт, что самолет был сбит ракетой российского комплекса «Бук», доставленного в Донбасс с российской территории.

«Все, кто знаком с военным делом и российскими реалиями, прекрасно понимают, что это не могло произойти без ведома или приказа высшего руководства России»,

— написал он.

Экс-глава государства также напомнил, что именно он настоял на передаче всех полномочий по проведению следствия Нидерландам.

«Ни секунды не сомневался в правильности своего решения. Мы докажем, что буква международного права сильнее пули российского автомата»,

— подытожил он.

Накануне, 18 июня, журналисты назвали имена подозреваемых по делу. Среди них командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, глава российской разведгруппы Сергей Дубинский , Олег Пулатов и украинец Иван Безъязыков.

В мае 2018-го следствие пришло к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако, кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. В Малайзии, в свою очередь, подчеркивали, что российскую сторону нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.