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СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Акция протеста с требованием прозрачного назначения главы Львовской областной государственной администрации проходит во Львове, передает телеканал "Прямой".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Львовской области помочь ему выбрать кандидата на пост главы Львовской областной государственной администрации. Президент предложил три кандидатуры на пост губернатора: директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмигаля, директора компании "Эко-оптима" Максима Козицкого и адвоката Маркияна Мальского.
"Сегодня в 10 часов (совпадает с мск) под стенами Львовской областной государственной администрации началась массовая акция протеста. На ней около 200 человек. Требования — назначить председателя Львовской облгосамдинистрации прозрачно", — говорится в сюжете телеканала.
Как сообщил один из участников митинга, протестующие хотят проведения прозрачных общественных слушаний относительно назначения губернатора области.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Львов
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