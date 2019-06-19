Мечтали о мире с новым президентом Украины? Забудьте

Разговор пойдет о том, о чем вы не хотели спрашивать, поскольку президентство Владимира Зеленского прямо на глазах превращается в прозрачную, унылую и от того еще более отвратительную кальку с политики его предшественника

Париж и Берлин прямо говорят о том, что считают главной задачей нового правителя Украины установление мира в Донбассе. Это подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон , с подобными же заявлениями выступил министр иностранных дел Германии в преддверии визита украинского лидера в Париж. Однако ничего, что хотя бы в малейшей степени соответствовало ожиданиям гарантов «нормандского формата», Зеленский произнести не в состоянии.

Более того, украинский президент сегодня и кандидат в президенты в период выборов, несмотря на то что имя и фамилия у них полностью совпадают, — это два разных политика. Кандидат постоянно присягал на верность идее мира, говорил о необходимости в самые сжатые сроки прекратить огонь, провести переговоры и обмен пленными. Свою инаугурационную речь он украсил пассажем о том, что во имя прекращения кровопролития он готов пожертвовать своей должностью.

Теперь же, по итогам поездки в Париж, выясняется, что все перечисленные пункты мирной повестки фактически отменены. К прямым переговорам с Донбассом Зеленский не готов, отвод войск сорван по вине украинской стороны, обстрелы не только не прекращены, их интенсивность сразу после инаугурации возросла на порядок. Вместо приказа о прекращении огня президент распорядился улучшить условия содержания военнослужащих. Ну и, конечно, никакого особого статуса сепаратистские регионы не заслуживают.

Ситуация не изменилась ни на йоту с момента ухода Петра Порошенко , а то и ухудшилась. И тем не менее новый глава Украины произносит странные, ни на чем не основанные слова о том, что следует возобновить переговоры в рамках «нормандского формата», да еще пристегнуть к нему представителя США. Абсурдность подобных заявлений в том, что нет ни малейших резонов возобновлять попытки урегулировать ситуацию, на что внимание Зеленского корректно обратил Кремль. Договоренности, достигнутые в Минске, не выполнены: войска не отведены, обстрелы не прекращаются, обмен пленными по принципу всех не всех так и не сдвинулся с мертвой точки. Это ключевые пункты Минских соглашений. За политические темы стороны даже не брались ввиду полной бесперспективности такого обсуждения.

Казалось бы, чего проще. Дать приказ прекратить огонь, в установленные сроки отвести войска в пункты дислокации, оговоренные в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, активизировать процесс переговоров относительно обмена, тем более что ДНР и ЛНР давно выражают готовность немедленно отдать всех украинских военнослужащих. Но даже робкие инициативы, высказанные Леонидом Кучмой на заседании Трехсторонней контактной группы о снятии экономической блокады и запрете на ответный огонь, вызвали бешенство у украинских нацистов, которые стали угрожать Зеленскому всевозможными карами. Тот сразу же включил задний ход, объяснив, что как стреляли, так и будут, а блокаду никто снимать не собирается.

Те украинские граждане, кто ставил на миротворца Зеленского, должны в преддверии парламентских выборов твердо уяснить, что они сделали ошибочный выбор и не стоит обманываться второй раз. Глава украинского государства действует в нарушение всех предвыборных обещаний и должен за это ответить падением рейтинга. Когда я говорю, что ситуация выглядит отвратительно, то имею в виду попытки Зеленского камуфлировать отсутствие всякого намерения двигаться в направлении мира. Его реверансы в сторону националистов становятся все более частыми и выразительными. В конце прошлой недели он в Мариуполе приветствовал с трибуны, украшенной эсэсовским «волчьим крюком», нацистов из «Азова». Дело было на военном параде, который они проводили, чествуя самих себя за «освобождение» города 5 лет назад. Ничего более тошнотворного, выдающего полное политическое безволие и неспособность сопротивляться обстоятельствам, нельзя и представить.

У Зеленского нет мирного плана и нет возможности его реализовать, если бы таковой имелся. Порядок вещей на Украине не меняется. Она, как ушла после Майдана под власть националистов, не имеющих сколько-нибудь серьезной поддержки среди населения, так и продолжает оставаться под их полным контролем. Кем бы ни был Зеленский на самом деле, чего бы он ни желал, ему нечего противопоставить националистической доминанте, которая уверенно продолжает формировать политический курс Украины как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому призывы Макрона и Меркель обращены в пустоту, в которой нет человека и политика, — там под прикрытием относительно прилично выглядящего украинского гостя корчат рожи осатаневшие нацистские хари.