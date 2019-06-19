«Мало ли что в Киеве говорят». Почему при Зеленском продолжают стрелять

Избирательную кампанию Владимир Зеленский строил на образе "президента мира". Но его формула "просто перестать стрелять" в Донбассе не работает. Наоборот, там очередное обострение, Донецк под огнем тяжелой артиллерии. И пока Зеленский убеждает европейский бизнес инвестировать в регион, жители Донбасса стараются получить российские паспорта. Что мешает Киеву восстановить мир, разбиралось РИА Новости.

Взрывы один за другим

Киев делает все, чтобы не допустить разрядки, считают в Донецке. Замначальника управления Народной милиции Эдуард Басурин уверен, что украинская армия готовит провокации: собирается обстрелять свои же позиции и подконтрольную Киеву территорию, предварительно эвакуировав оттуда военнослужащих. Удары, по мнению Басурина, планируют нанести и по объектам гражданской инфраструктуры.

В самопровозглашенной республике сообщали и об обстрелах самого Донецка. Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов 16 июня рассказал о повреждении двух жилых домов в городе.

"Применяются различные виды вооружений, в том числе минометы калибра 120 и 82 миллиметра", — уточнил он.

Рассказы жителей Донецка в соцсетях содержали больше деталей.

"Укры обстреливают из САУ (самоходных артиллерийских установок. — Прим. ред.) и 152-миллиметровой артиллерии Петровский район, Куйбышевский, Спартак, аэропорт. Полная жесть. Лупят с Марьинки, Песок, с западной стороны Авдеевки. Взрывы гремят один за одним", — писал один из очевидцев.

Другой житель Донецка, описывая события 16 июня, сообщал:

"Идет мощный монотонный обстрел из тяжелого (вооружения)! Я такого за пять лет войны еще не слышал, какие-то тройные залпы порядка 120 миллиметров. Тяжелое и стрелковое без перерыва".

Украинские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что обострение началось еще в первых числах июня. Тогда 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ заняла очередную серую зону в районе Марьинки в Донецкой области, продвинувшись вперед на 500 метров. Затем сводные группы украинских военнослужащих попытались перенести линию соприкосновения еще немного в глубь позиций ополчения и были встречены огнем.

"Это военных реально злит"

Была ли активность ВСУ инициативой на местах или она согласована с высшим командованием — неизвестно. Но, судя по информации из окопов, мирный настрой Зеленского воспринимается в украинской армии без особых восторгов. По Сети разлетелось видео, на котором украинские солдаты ведут минометный огонь, комментируя призывы своего главнокомандующего к миру.

"Просто перестать стрелять? Зеля, пошел в ж…" — обращаются солдаты к президенту.

Военнослужащий 54-й бригады ВСУ Михаил (имя изменено по его просьбе) в комментарии РИА Новости подтвердил, что ВСУ действительно заняли серую зону под Марьинкой. И этот факт он оценивает положительно — в успешность мирных инициатив своего главнокомандующего он не верит.

"Мирные инициативы были и при Порошенко. И что? Говорили о прекращении огня и накрывали сепаров артиллерией. Говорили о жестком ответе, бескомпромиссной борьбе, а мы в это время договаривались с сепарами, чтобы они пропустили через свои блокпосты наших, которые ездили на свои посты по ротации. Мало ли что в Киеве говорят", — описывает Михаил реалии Донбасса.

"Меня огорчает только то, что нас обманули с зарплатой — обещали повысить на 30 процентов и не повысили. Это военных реально злит", — признается собеседник агентства.

По его словам, массовой поддержкой президент пользуется только в некоторых частях.

"Мусорские батальоны (подразделения МВД. — Прим. ред.), нацгады (Национальная гвардия. — Прим. ред.), 10-я горно-стрелковая бригада из Закарпатья, а еще Зе (Зеленского. — Прим. ред.) в армии поддерживают только выходцы из восточных регионов, ну и молодые, из пополнения. Ветеранам — тем, кто начинал воевать в 2014-2015-м — он не нравится. Да и что может нравиться — у нас начались перебои с горючкой", — добавляет Михаил.

Офицер 24-й бригады ВСУ Андрей (имя изменено) также отмечает, что у многих в украинской армии слова о мире вызывают беспокойство.

"Новый начальник Генштаба генерал Хомчак уже переобулся под нового президента и обещает сокращение армии на сто тысяч. А кого это может радовать в стране с разрушенной экономикой?" — говорит собеседник РИА Новости.

Тем не менее постоянные сообщения о массированных обстрелах обеспокоили даже командование ВСУ. Штаб Операции объединенных сил (так Киев называет боевые действия в Донбассе) опроверг информацию о том, что украинская армия спровоцировала очередное обострение.

В штабе, очевидно, осознали, что сообщения об артиллерийских налетах как-то диссонируют с заявлениями президента Украины о желании установить мир.

"Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию военнослужащих Вооруженных сил Украины и первых лиц государства на фоне предстоящего заседания контактной группы в Минске и спланированных в ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", — разъясняло командование.

Деньги на восстановление Донбасса

Зеленский в интервью немецкому изданию Bild подтвердил, что для него вопрос Донбасса остается ключевым. Правда, позиция нового президента предсказуемо не отличается от высказываний предшественника. На вопрос журналиста, с чего Зеленский начнет разговор с российским коллегой, тот ответил:

"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина".

То есть по крайней мере для внешнего наблюдателя "диалог" Москвы и Киева будет идти как прежде: украинские власти продолжат обвинять Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Кремль, со своей стороны, укажет на отсутствие доказательств своего вмешательства. И не будет при этом оспаривать факт принадлежности региона к государству Украина. А вопрос, чей Крым, как не раз подчеркивали в Кремле, для Москвы и вовсе закрыт.

И отношение к лидерам самопровозглашенных республик у Зеленского сохранилось такое же, как и у Порошенко: Киев пока не станет вести с ними диалог. Впрочем, и ранее высказывания Зеленского по Донбассу не отличались оригинальностью. Например, в ходе визита в "прифронтовой" Мариуполь президент Украины отметил необходимость финансовых вливаний в инфраструктуру Донбасса.

"Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", — заверил Зеленский.

Хотя еще в 2018-м, при президенте Порошенко, украинское правительство пыталось инициировать создание некоего фонда восстановления Донбасса. Скидываться на реконструкцию разрушенного войной региона предлагалось иностранным компаниям, они этой идеей не заинтересовались.

Однако на встрече с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле Зеленский высказал предположение, что Европа и европейский бизнес могли бы помочь Киеву в восстановлении Донбасса:

"Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет".

Как официальный Берлин отнесся к повторному приглашению дать денег на реконструкцию региона, пока неизвестно.

Соблазнение паспортами

Даже будучи кандидатом в президенты, Зеленский мало в чем отходил от официальной линии украинских властей по отношению к мятежному региону. В частности, в апреле во время выборов Зеленский комментировал инициативу Москвы об упрощенном получении гражданства России жителями ДНР и ЛНР.

"Я бы не рекомендовал российской власти тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований", — утверждал он тогда.

В качестве ответного хода Зеленский обещал предоставить украинское гражданство "представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов".

"В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", — добавил тогда еще кандидат в президенты.

С тех пор прошло два месяца. На Украине стартовал новый политический сезон — Зеленский распустил Раду, готовятся парламентские выборы. Недавно вступившему в должность руководителю страны надо провести в законодательный орган свою политическую партию — "Слуга народа". У объединения самые высокие рейтинги, а в программе — те же обещания, что у Зеленского в бытность кандидатом, — "перезагрузка" власти, борьба с коррупцией. "Оккупированные" территории (так официальный Киев называет Крым и Донбасс) занимают в обращении к избирателям чисто символическое место. Очевидно, что граждан Украины мало волнует "освобождение" утерянных территорий — равно как и вопросы гражданства жителей Донбасса или предоставления украинских паспортов "представителям всех народов". Соответственно, и Зеленский, и его команда говорят то, что готовы слушать избиратели.

Между тем, в МВД России в середине июня сообщали, что от жителей ДНР и ЛНР поступило 12 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Документы находятся на рассмотрении в миграционной службе. Специализированные центры в Покровском и Новошахтинске Ростовской области уже начали выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных республик по упрощенной схеме.

Формула "просто прекратить стрелять"

Мир в Донбассе не получается установить потому, что никто из политиков на Украине не заинтересован в прекращении конфликта, считает политтехнолог, бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов . На его взгляд, именно "внешняя агрессия" позволяет Киеву не отвечать гражданам на неудобные вопросы.

"Что касается предложения Зеленского "просто прекратить стрелять" — это действительно просто. Надо всего лишь отдать такой приказ войскам. Сколько на это потребуется времени: минута, час, день, год, вся президентская каденция? Но уже очевидно, что Зеленский не стал, как обещал, президентом мира, — считает Долгов. — Артиллерия начала обстрелы городов и поселков в Донбассе как раз накануне визита Зеленского в Париж. Причем, по словам местных жителей, так не грохотало с 2015-го, когда были подписаны Минские соглашения. Мое мнение: Киев и его кураторы будут разыгрывать карту эскалации конфликта, обвиняя во всем Москву".

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник , напротив, полагает, что формула "просто прекратить стрелять" и не могла сработать.