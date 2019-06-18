Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло пятое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом рассказал в Telegram бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Портнов сообщил, что уголовное производство открыто в отношении Порошенко и председателя Верховной рады Андрея Парубия «в связи с фальсификацией ними документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета Министров».
Портнов обвинил Порошенко в том, что он предложил депутатам назначить премьер-министра и членов правительства несмотря на отсутствие коалиции среди парламентариев. При этом в официальные документы вносились заведомо ложные сведения о наличии коалиции.
Как отмечает ТАСС, в заявлении Портнова говорится, что в действиях Порошенко, Парубия, а также премьер-министра Владимира Гройсмана, присутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ст. 364 («Злоупотребление властью и служебным положением»), ст. 366 («Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов») УК Украины.
Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР четыре иска против Порошенко с обвинениями в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.
В мае 2014 года на Андрея Портнова было заведено уголовное дело, из-за чего он несколько лет проживал за пределами Украины. Прокуратура утверждала, что в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко и завладел средствами университета. В конце октября 2015 года Портнов в суде ЕС добился снятия с себя санкций и прекращения уголовного преследования. В марте 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Портнова, и он вернулся в Киев.