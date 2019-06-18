Пятое по счету: против Порошенко возбудили уголовное дело

Портнов сообщил, что уголовное производство открыто в отношении Порошенко и председателя Верховной рады Андрея Парубия «в связи с фальсификацией ними документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета Министров».

Портнов обвинил Порошенко в том, что он предложил депутатам назначить премьер-министра и членов правительства несмотря на отсутствие коалиции среди парламентариев. При этом в официальные документы вносились заведомо ложные сведения о наличии коалиции.

Как отмечает ТАСС, в заявлении Портнова говорится, что в действиях Порошенко, Парубия, а также премьер-министра Владимира Гройсмана , присутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ст. 364 («Злоупотребление властью и служебным положением»), ст. 366 («Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов») УК Украины.

Ранее Портнов зарегистрировал в ГБР четыре иска против Порошенко с обвинениями в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти.