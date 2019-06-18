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«Не будем стоять в оппозиции»: Тимошенко решила поддержать Зеленского 

Рамблер + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенка заявила о полной поддержке президента Украины Владимира Зеленского независимо от результатов выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Как бы не закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всем», — сказала Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
Тимошенко заявила, что партия «Батькивщина» готова передать президенту «из рук в руки» все свои знания и наработки и помочь воплотить их в жизнь.
По словам политика, она не хочет, чтобы очередные пять лет закончились для Украины разочарованием.
Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — в мажоритарных округах. Проходной барьер для участия в выборах составляет 5%. По данным социологических исследований, партию Тимошенко поддерживают 8,7% избирателей.
Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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