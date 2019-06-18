«Не будем стоять в оппозиции»: Тимошенко решила поддержать Зеленского

«Как бы не закончились парламентские выборы, мы не будем стоять ни в оппозиции, ни в стороне, мы будем помогать новому президенту во всем», — сказала Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Тимошенко заявила, что партия «Батькивщина» готова передать президенту «из рук в руки» все свои знания и наработки и помочь воплотить их в жизнь.

По словам политика, она не хочет, чтобы очередные пять лет закончились для Украины разочарованием.

Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 — в мажоритарных округах. Проходной барьер для участия в выборах составляет 5%. По данным социологических исследований, партию Тимошенко поддерживают 8,7% избирателей.