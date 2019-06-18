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Филарет впервые открыто не признал «новую церковь» Украины 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский раскольник Филарет Денисенко впервые открыто заявил о том, что "новая церковь" Украины является не каноничной и не имеет автокефалии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Причиной такого вывода священник назвал то, что украинская церковь не признана никакой поместной православной церковью за исключением Константинополя. Он также назвал неправдой утверждения о каноничности "новой церкви" Украины.
"Она не признана другими церквями канонической, а признана только одним Вселенским патриархом", — заявил Филарет.
Денисенко добавил, что до сих пор является патриархом, несмотря на то, что Константинопольский глава снял с него анафему в 2018 году.
Ранее сообщалось, что сторонники "новой церкви" Украины пытаются захватить Спасо-Преображенский храм.
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Украина , В мире , Конфликты , РПЦ
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