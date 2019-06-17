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Тимошенко нашла виновных в банкротстве ГТС Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко назвала тех, кто создает «искусственное банкротство» газотранспортной системы Украины, и пообещала обратиться с заявлением в государственное бюро расследований.
«Мы завтра передадим в Госбюро расследований мое собственное заявление против [премьер-министра Украины Владимира] Гройсмана и [главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея] Коболева, которые де-факто совершают преступление по созданию искусственного банкротства газотранспортной системы, доведения ее до развала. Нам нужно этот процесс останавливать»,
— заявила Тимошенко в эфире телеканала Newsone. Ее слова передает РИА «Новости».
Политик заявила, что бывший украинский президент Петр Порошенко вместе с премьером начал процесс «теневой приватизации ГТС». По ее словам, украинскую газотранспортную систему хотят «отдать абсолютно неизвестно каким компаниям».
Тимошенко добавила, что пока команда президента Владимира Зеленского будет «знакомиться с ситуацией», Украина может «потерять ГТС».
В середине июня оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о возможной остановке ГТС.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.
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Комментарии
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Нафтогаз , Верховная Рада , РИА Новости
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