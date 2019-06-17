«Октябрь как в аду». В соцсетях сообщают о небывалом обострении обстрелов в Донецке

В воскресенье, 16 июня, Донецк подвергся жесткому обстрелу со стороны ВСУ. Жители сообщили в соцсетях, что бой был слышен со стороны аэропорта, на северо-западе города, в районе Текстильщика и Октябрьского района. «Явно КК и пулеметы», «Лупят. У меня окна на севере и западе. Слышно очень», — пишут дончане в фейсбуке.

16 июня жители Донецка массово сообщали про жесткий обстрел прифронтовой части города, который начался около 22:20. Бой слышен со стоны аэропорта, на северо-западе города, в районе Текстильщика и Октябрьского района.

«Явно КК и пулеметы», «Лупят. У меня окна на севере и западе. Слышно очень», — пишут дончане в фейсбуке.

«Кроют просто по-черному, дом содрогается, прилеты жуткие, один за одним! Это как в 2015, но у нас так не было слышно. Твари. Минсковать, не иначе, скоро собрались? Это кошмар какой-то полчаса творится. Такое впечатление, что юг за городом разносят к чертям», — пишут в соцсетях очевидцы.

Жители Ясиноватой также подтверждают, что бой идет в аэропорту. Также есть неподтвержденные данные про попадание в многоэтажный дом на 15-м участке. Адрес пока что неизвестен.

Судя по комментариям, обстрел продолжался около получаса. На момент публикации заметки (23:32) бой прекратился.

Отметим, что 19 июня в Минске состоится очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы. В этот раз темой разговора должно стать как раз перемирие на Донбассе.

Страна.ua, Украина