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«Октябрь как в аду». В соцсетях сообщают о небывалом обострении обстрелов в Донецке 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © REUTERS, Alexander Ermochenko
В воскресенье, 16 июня, Донецк подвергся жесткому обстрелу со стороны ВСУ. Жители сообщили в соцсетях, что бой был слышен со стороны аэропорта, на северо-западе города, в районе Текстильщика и Октябрьского района. «Явно КК и пулеметы», «Лупят. У меня окна на севере и западе. Слышно очень», — пишут дончане в фейсбуке.
16 июня жители Донецка массово сообщали про жесткий обстрел прифронтовой части города, который начался около 22:20. Бой слышен со стоны аэропорта, на северо-западе города, в районе Текстильщика и Октябрьского района.
«Явно КК и пулеметы», «Лупят. У меня окна на севере и западе. Слышно очень», — пишут дончане в фейсбуке.
«Кроют просто по-черному, дом содрогается, прилеты жуткие, один за одним! Это как в 2015, но у нас так не было слышно. Твари. Минсковать, не иначе, скоро собрались? Это кошмар какой-то полчаса творится. Такое впечатление, что юг за городом разносят к чертям», — пишут в соцсетях очевидцы.
Жители Ясиноватой также подтверждают, что бой идет в аэропорту. Также есть неподтвержденные данные про попадание в многоэтажный дом на 15-м участке. Адрес пока что неизвестен.
Судя по комментариям, обстрел продолжался около получаса. На момент публикации заметки (23:32) бой прекратился.
Отметим, что 19 июня в Минске состоится очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы. В этот раз темой разговора должно стать как раз перемирие на Донбассе.
Страна.ua, Украина
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Украина , Конфликты , Статьи , Донецк
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