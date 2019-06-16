Медведчук обвинил Порошенко в росте тарифов на газ на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика бывшего президента Украины Петра Порошенок привела к многократному увеличению тарифов на газ.

По его словам, в 2014 году Порошенко незаконно создал Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), деятельность которой впоследствии привела к значительному росту цен на энергоносители для украинцев.

«Цены на газ выросли с 2014 по 2019 (год. — RT) на 1090%. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740%. Стоимость тепла выросла на 1225%», — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

При этом он отметил, что 30% населения на Украине не может оплачивать данные тарифы, и его партия внесла в Раду законопроект о списании задолженности с населения.

В связи с этим политик призвал начать расследование «преступных» действий Порошенко и членов НКРЭКУ.